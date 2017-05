2017 PPR Start-Up Draft

Friday, May 05, 2017

Updated 5/6 at 4:00 PM ET.

With the draft and free agency both in the rear-view mirror, the offseason is truly upon us. It’s nearly three months until training camp, and four until Week 1. With time to kill, it’s time to take the Dynasty lay of the land. League uses PPR scoring. The group is as follows:

1. Nick Mensio (Rotoworld) 2. Evan Silva (Rotoworld) 3. Adam Levitan (DraftKings) 4. Mike Clay (ESPN) 5. Jesse Pantuosco (Rotoworld) 6. Jeff Ratcliffe (Pro Football Focus) 7. Patrick Daugherty (Rotoworld) 8. Matt Kelley (RotoUnderworld) 9. Raymond Summerlin (Rotoworld) 10. JJ Zachariason (numberFire) 11. Rich Hribar (Rotoworld) 12. Josh Norris (Rotoworld)

Round 1

1. Nick Mensio — Mike Evans, WR1 2. Evan Silva — David Johnson, RB1 3. Adam Levitan — Ezekiel Elliott, RB2 4. Mike Clay — Odell Beckham, WR2 5. Jesse Pantuosco — Le'Veon Bell, RB3 6. Jeff Ratcliffe — Amari Cooper, WR3 7. Patrick Daugherty — Antonio Brown, WR4 8. Matt Kelley — Michael Thomas, WR5 9. Raymond Summerlin — Julio Jones, WR6 10. JJ Zachariason — A.J. Green, WR7 11. Rich Hribar — T.Y. Hilton, WR8 12. Josh Norris — DeAndre Hopkins, WR9

Notes: Mensio took Evans over Beckham because he prefers Evans’ quarterback situation. There’s not much separation between the two, but I think Beckham is the no-brainer No. 1 overall Dynasty player. He could go down as one of the greatest players of all time. … Bell is racking up mileage and knee injuries, but still somehow just turned 25. With so few multi-year options at running back, I think Bell was the right pick. I would have taken him had he fallen to No. 7. … I debated Michael Thomas over Antonio, but still only 29 in July, Brown is the closest thing this generation has to Jerry Rice. … Fantasy Mansion and I could both regret passing on Julio. For me, it came down to Julio’s history of foot issues. … Hopkins could end up a bargain if the Texans get their quarterback situation sorted out any time in the next 2-3 years. … For the second straight year, this mock’s first round was as receiver heavy as possible. So is the nature of a game where quarterbacks are too streamable, and running backs too unpredictable.

Round 2

13. Josh Norris — Jordan Howard, RB4 14. Rich Hribar — Dez Bryant, WR10 15. JJ Zachariason — Melvin Gordon, RB5 16. Raymond Summerlin — Allen Robinson, WR11 17. Matt Kelley — Brandin Cooks, WR12 18. Patrick Daugherty — Andrew Luck, QB1 19. Jeff Ratcliffe — Alshon Jefferey, WR13 20. Jesse Pantuosco — Sammy Watkins, WR14 21. Mike Clay — Leonard Fournette, RB6 22. Adam Levitan — Keenan Allen, WR15 23. Evan Silva — Rob Gronkowski, TE1 24. Nick Mensio —

Notes:

Round 3

25. Nick Mensio — 26. Evan Silva — 27. Adam Levitan — 28. Mike Clay — 29. Jesse Pantuosco — 30. Jeff Ratcliffe — 31. Patrick Daugherty — 32. Matt Kelley — 33. Raymond Summerlin — 34. JJ Zachariason — 35. Rich Hribar — 36. Josh Norris —

Notes:

Round 4

37. Josh Norris — 38. Rich Hribar — 39. JJ Zachariason — 40. Raymond Summerlin — 41. Matt Kelley — 42. Patrick Daugherty — 43. Jeff Ratcliffe — 44. Jesse Pantuosco — 45. Mike Clay — 46. Adam Levitan — 47. Evan Silva — 48. Nick Mensio —

Notes

Round 5

49. Nick Mensio — 50. Evan Silva — 51. Adam Levitan — 52. Mike Clay — 53. Jesse Pantuosco — 54. Jeff Ratcliffe — 55. Patrick Daugherty — 56. Matt Kelley — 57. Raymond Summerlin — 58. JJ Zachariason — 59. Rich Hribar — 60. Josh Norris —

Notes:

Round 6

61. Josh Norris — 62. Rich Hribar — 63. JJ Zachariason — 64. Raymond Summerlin — 65. Matt Kelley — 66. Patrick Daugherty — 67. Jeff Ratcliffe — 68. Jesse Pantuosco — 69. Mike Clay — 70. Adam Levitan — 71. Evan Silva — 72. Nick Mensio —

Notes:

Round 7

73. Nick Mensio — 74. Evan Silva — 75. Adam Levitan — 76. Mike Clay — 77. Jesse Pantuosco — 78. Jeff Ratcliffe — 79. Patrick Daugherty — 80. Matt Kelley — 81. Raymond Summerlin — 82. JJ Zachariason — 83. Rich Hribar — 84. Josh Norris —

Notes:

Round 8

85. Josh Norris — 86. Rich Hribar — 87. JJ Zachariason — 88. Raymond Summerlin — 89. Matt Kelley — 90. Patrick Daugherty — 91. Jeff Ratcliffe — 92. Jesse Pantuosco — 93. Mike Clay — 94. Adam Levitan — 95. Evan Silva — 96. Nick Mensio —

Notes:

Round 9

97. Nick Mensio — 98. Evan Silva — 99. Adam Levitan — 100. Mike Clay — 101. Jesse Pantuosco — 102. Jeff Ratcliffe — 103. Patrick Daugherty — 104. Matt Kelley — 105. Raymond Summerlin — 106. JJ Zachariason — 107. Rich Hribar — 108. Josh Norris —

Notes:

Round 10

109. Josh Norris — 110. Rich Hribar — 111. JJ Zachariason — 112. Raymond Summerlin — 113. Matt Kelley — 114. Patrick Daugherty — 115. Jeff Ratcliffe — 116. Jesse Pantuosco — 117. Mike Clay — 118. Adam Levitan — 119. Evan Silva — 120. Nick Mensio —

Notes:

Round 11

121. Nick Mensio — 122. Evan Silva — 123. Adam Levitan — 124. Mike Clay — 125. Jesse Pantuosco — 126. Jeff Ratcliffe — 127. Patrick Daugherty — 128. Matt Kelley — 129. Raymond Summerlin — 130. JJ Zachariason — 131. Rich Hribar — 132. Josh Norris —

Notes:

Round 12

133. Josh Norris — 134. Rich Hribar — 135. JJ Zachariason — 136. Raymond Summerlin — 137. Matt Kelley — 138. Patrick Daugherty — 139. Jeff Ratcliffe — 140. Jesse Pantuosco — 141. Mike Clay — 142. Adam Levitan — 143. Evan Silva — 144. Nick Mensio —

Notes:

Round 13

145. Nick Mensio — 146. Evan Silva — 147. Adam Levitan — 148. Mike Clay — 149. Jesse Pantuosco — 150. Jeff Ratcliffe — 151. Patrick Daugherty — 152. Matt Kelley — 153. Raymond Summerlin — 154. JJ Zachariason — 155. Rich Hribar — 156. Josh Norris —

Notes:

Round 14

157. Josh Norris — 158. Rich Hribar — 159. JJ Zachariason — 160. Raymond Summerlin — 161. Matt Kelley — 162. Patrick Daugherty — 163. Jeff Ratcliffe — 164. Jesse Pantuosco — 165. Mike Clay — 166. Adam Levitan — 167. Evan Silva — 168. Nick Mensio —

Notes:

Round 15

169. Nick Mensio — 170. Evan Silva — 171. Adam Levitan — 172. Mike Clay — 173. Jesse Pantuosco — 174. Jeff Ratcliffe — 175. Patrick Daugherty — 176. Matt Kelley — 177. Raymond Summerlin — 178. JJ Zachariason — 179. Rich Hribar — 180. Josh Norris —

Notes:

Round 16

181. Josh Norris — 182. Rich Hribar — 183. JJ Zachariason — 184. Raymond Summerlin — 185. Matt Kelley — 186. Patrick Daugherty — 187. Jeff Ratcliffe — 188. Jesse Pantuosco — 189. Mike Clay — 190. Adam Levitan — 191. Evan Silva — 192. Nick Mensio —

Notes:

Round 17

193. Nick Mensio — 194. Evan Silva — 195. Adam Levitan — 196. Mike Clay — 197. Jesse Pantuosco — 198. Jeff Ratcliffe — 199. Patrick Daugherty — 200. Matt Kelley — 201. Raymond Summerlin — 202. JJ Zachariason — 203. Rich Hribar — 204. Josh Norris —

Notes:

Round 18

205. Josh Norris — 206. Rich Hribar — 207. JJ Zachariason — 208. Raymond Summerlin — 209. Matt Kelley — 210. Patrick Daugherty — 211. Jeff Ratcliffe — 212. Jesse Pantuosco — 213. Mike Clay — 214. Adam Levitan — 215. Evan Silva — 216. Nick Mensio —

Notes:

Round 19

217. Nick Mensio — 218. Evan Silva — 219. Adam Levitan — 220. Mike Clay — 221. Jesse Pantuosco — 222. Jeff Ratcliffe — 223. Patrick Daugherty — 224. Matt Kelley — 225. Raymond Summerlin — 226. JJ Zachariason — 227. Rich Hribar — 228. Josh Norris —

Notes:

Round 20

229. Josh Norris — 230. Rich Hribar — 231. JJ Zachariason — 232. Raymond Summerlin — 233. Matt Kelley — 234. Patrick Daugherty — 235. Jeff Ratcliffe — 236. Jesse Pantuosco — 237. Mike Clay — 238. Adam Levitan — 239. Evan Silva — 240. Nick Mensio —

Notes:

